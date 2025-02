Quali serie tv usciranno nel 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità per gli appassionati di serie TV, con numerosi titoli attesi che spaziano tra sequel, prequel e produzioni originali. Ecco una panoramica delle serie più attese in arrivo nel corso dell’anno.

Stranger Things 5

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è tra le più attese del 2025. I fan sono impazienti di scoprire come si concluderanno le avventure di Eleven e del gruppo di Hawkins. Secondo Wired Italia, questa stagione promette di chiudere in grande stile una delle serie più iconiche degli ultimi anni. wired.it

The White Lotus – Stagione 3

Dopo il successo delle prime due stagioni, The White Lotus torna con una terza stagione ambientata in una nuova località esotica. La serie antologica di Mike White continua a esplorare le dinamiche complesse tra ospiti e staff di resort di lusso. Panorama riporta che la nuova stagione introdurrà un cast rinnovato e trame avvincenti. panorama.it

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Per gli appassionati dell’universo di Game of Thrones, arriva A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, un prequel basato sui racconti di George R.R. Martin. La serie seguirà le avventure di Dunk ed Egg, ambientate molti anni prima degli eventi della serie principale. Movieplayer.it anticipa che la serie sarà composta da sei episodi previsti per l’estate 2025. movieplayer.it

Gomorra: La Serie – Le Origini

Il mondo di Gomorra si espande con un prequel dedicato alla giovinezza di Pietro Savastano. Diretta da Marco D’Amore, la serie esplorerà l’ascesa al potere del giovane boss napoletano. GQ Italia sottolinea che, sebbene non ci sia ancora una data di rilascio ufficiale, l’attesa è alta tra i fan della serie originale. gqitalia.it

IT: Welcome to Derry

Ambientata negli anni ’60, IT: Welcome to Derry funge da prequel ai film di IT, esplorando gli eventi che precedono l’arrivo di Pennywise. Creata da Andy e Barbara Muschietti, la serie promette di approfondire la storia della cittadina di Derry e dei suoi oscuri segreti. GQ Italia riferisce che l’uscita è prevista nel 2025 su Sky. gqitalia.it

Severance – Stagione 2

Dopo una prima stagione acclamata dalla critica, Severance ritorna con una seconda stagione su Apple TV+. La serie distopica, che esplora il delicato equilibrio tra vita lavorativa e personale attraverso una procedura che separa i ricordi, promette nuovi colpi di scena e approfondimenti sui misteri introdotti in precedenza. Wired Italia inserisce questa serie tra le più attese del 2025. wired.it

Daredevil: Born Again

I fan dell’universo Marvel possono aspettarsi Daredevil: Born Again, una nuova serie dedicata al vigilante di Hell’s Kitchen. Con Charlie Cox che riprende il ruolo di Matt Murdock, la serie esplorerà nuove sfide e nemici per l’eroe cieco. AS riporta che la serie è prevista per marzo 2025 su Disney+. as.com

Blade Runner 2099

Prodotta da Ridley Scott, Blade Runner 2099 è una serie sequel ambientata nell’universo di Blade Runner. Anche se i dettagli sulla trama sono ancora scarsi, l’ambientazione futuristica e le tematiche profonde rendono questa serie una delle più attese del 2025. Los40 menziona che la serie è in fase di sviluppo e suscita grande interesse tra gli appassionati di fantascienza. los40.com

The Last of Us – Stagione 2

Dopo il successo della prima stagione, The Last of Us ritorna con una seconda stagione che continuerà a seguire le vicende di Joel ed Ellie in un mondo post-apocalittico. Basata sull’omonimo videogioco, la serie ha ricevuto elogi per la sua narrazione coinvolgente e la caratterizzazione dei personaggi. AS conferma che la seconda stagione è prevista per il 2025 su HBO. as.com

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo

Gli amanti della mitologia greca possono attendere con ansia Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, una nuova serie basata sui popolari romanzi di Rick Riordan. La storia segue un giovane che scopre di essere il figlio di Poseidone e si imbarca in avventure epiche. Los40 riferisce che la serie è attesa per il 2025 su Disney+. los40.com

Il 2025 si prospetta dunque come un anno entusiasmante per gli appassionati di serie TV, con una varietà di titoli che spaziano tra diversi generi e tematiche, pronti a soddisfare i gusti di ogni tipo di spettatore. Con sequel molto attesi, nuove produzioni ambiziose e il ritorno di franchise iconici, il panorama televisivo del 2025 promette di essere ricco di sorprese e momenti indimenticabili.

Altre serie TV attese nel 2025

Oltre ai titoli già citati, ci sono diverse altre serie che faranno il loro debutto o torneranno con nuove stagioni nel 2025. Eccone alcune da tenere d’occhio:

1. The Mandalorian – Stagione 4

Dopo il successo delle prime tre stagioni, il viaggio di Din Djarin e Grogu prosegue con una nuova serie di episodi che continueranno ad esplorare l’universo di Star Wars. Le aspettative sono alte, considerando il crescente sviluppo della saga televisiva di Disney+.

2. House of the Dragon – Stagione 2

Il prequel di Game of Thrones tornerà nel 2025 con nuovi episodi, portando avanti la storia della Casa Targaryen e delle sue lotte dinastiche per il Trono di Spade. Con battaglie epiche e colpi di scena, questa serie è destinata a essere uno degli eventi televisivi dell’anno.

3. Arcane – Stagione 2

Dopo aver conquistato critica e pubblico con la sua prima stagione, la serie animata Arcane, basata sull’universo di League of Legends, tornerà con nuovi episodi nel 2025. Gli appassionati di animazione e videogiochi non vedono l’ora di scoprire il prossimo capitolo della storia di Vi e Jinx.

4. Fallout

Amazon Prime Video sta lavorando all’adattamento live-action della celebre saga videoludica Fallout, ambientata in un mondo post-apocalittico devastato dalla guerra nucleare. Con una grande attenzione ai dettagli e un team creativo esperto, questa serie ha il potenziale per essere una delle rivelazioni del 2025.

5. Invincible – Stagione 3

Dopo il successo delle prime due stagioni, la serie animata Invincible, basata sul fumetto di Robert Kirkman, tornerà con nuovi episodi su Prime Video. Con il suo mix di azione, dramma e colpi di scena scioccanti, è una delle serie più attese nel genere supereroistico.

Conclusione: il 2025 sarà un anno memorabile per le serie TV

Con il ritorno di franchise iconici, il lancio di nuove serie originali e l’adattamento di grandi opere letterarie e videoludiche, il 2025 si preannuncia come un anno incredibile per gli amanti delle serie TV. Dai mondi fantasy di Game of Thrones e Star Wars alle saghe distopiche come Fallout e Blade Runner 2099, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Se sei un appassionato di serie TV, questo è il momento giusto per aggiornare la tua lista di “must-watch”.